«Не знаю, чего мы ждём»: В Забайкалье жители села бьют тревогу из-за бушующих лесных пожаров

Жители села Яблоново в Забайкальском крае бьют тревогу. Лесной пожар быстро распространяется, приближаясь к жилым домам. Об этом пишет телеграм-канал Babr Mash.

Лесной пожар в Забайкальском крае. Видео © Telegram / Babr Mash

«Всё, огонь перекинулся на сторону деревни Яблоновой. Всё горит, я не знаю, чего мы ждём. Тут всё полыхает, очень сильные порывы ветра», — рассказала местная жительница за кадром.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Забайкалпожспаса, контролируя распространение огня. Несмотря на это, местные жители выражают обеспокоенность из-за близости пламени, которое усиливается ветром.