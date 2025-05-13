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Регион
13 мая, 06:56

«Не знаю, чего мы ждём»: В Забайкалье жители села бьют тревогу из-за бушующих лесных пожаров

Babr Mash: В Забайкальском крае лесной пожар подбирается к ближайшему селу

Лесной пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Лесной пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Жители села Яблоново в Забайкальском крае бьют тревогу. Лесной пожар быстро распространяется, приближаясь к жилым домам. Об этом пишет телеграм-канал Babr Mash.

Лесной пожар в Забайкальском крае. Видео © Telegram / Babr Mash

«Всё, огонь перекинулся на сторону деревни Яблоновой. Всё горит, я не знаю, чего мы ждём. Тут всё полыхает, очень сильные порывы ветра», — рассказала местная жительница за кадром.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Забайкалпожспаса, контролируя распространение огня. Несмотря на это, местные жители выражают обеспокоенность из-за близости пламени, которое усиливается ветром.

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Ранее Life.ru сообщал, что режим ЧС был объявлен в Бурятии из-за масштабных лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 174 лесных пожара. По предварительным данным, 100% возгораний произошли по вине человека.

Мария Любицкая
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