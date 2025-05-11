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Регион
11 мая, 14:46

«Роскосмос» показал разрушительные пожары в Забайкалье со спутника

Лесные пожары. Фото © Шедеврум/Life.ru

Лесные пожары. Фото © Шедеврум/Life.ru

В официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос» были опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия масштабных лесных пожаров в Забайкальском крае.

Пожары в Забайкалье из космоса. Фото © Telegram Госкорпорация «Роскосмос»

Пожары в Забайкалье из космоса. Фото © Telegram Госкорпорация «Роскосмос»

«Спутники Роскосмоса следят за пожарами в Забайкальском крае», — отмечается в сообщении.

С 24 марта в Забайкальском крае начался пожароопасный период. С 7 апреля в лесах был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. А с 23 апреля для мобилизации дополнительных сил и средств для стабилизации обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

10 мая из-за задымления, вызванного пожарами, на несколько часов была приостановлена работа аэропорта Читы. Основными причинами лесных пожаров в регионе остаются поджоги сухой травы, оставленные без присмотра костры и другие антропогенные факторы. Огонь уже распространился на 380 тысяч гектаров, а всего было обнаружено 42 очага возгорания.

«Катастрофическая ситуация»: Жители Забайкалья просят помощи из-за лесных пожаров
«Катастрофическая ситуация»: Жители Забайкалья просят помощи из-за лесных пожаров
Анастасия Никонорова
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