«Роскосмос» показал разрушительные пожары в Забайкалье со спутника

В официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос» были опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия масштабных лесных пожаров в Забайкальском крае.

С 24 марта в Забайкальском крае начался пожароопасный период. С 7 апреля в лесах был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. А с 23 апреля для мобилизации дополнительных сил и средств для стабилизации обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.