«Роскосмос» показал разрушительные пожары в Забайкалье со спутника
Лесные пожары. Фото © Шедеврум/Life.ru
В официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос» были опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия масштабных лесных пожаров в Забайкальском крае.
Пожары в Забайкалье из космоса. Фото © Telegram Госкорпорация «Роскосмос»
«Спутники Роскосмоса следят за пожарами в Забайкальском крае», — отмечается в сообщении.
С 24 марта в Забайкальском крае начался пожароопасный период. С 7 апреля в лесах был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. А с 23 апреля для мобилизации дополнительных сил и средств для стабилизации обстановки в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
10 мая из-за задымления, вызванного пожарами, на несколько часов была приостановлена работа аэропорта Читы. Основными причинами лесных пожаров в регионе остаются поджоги сухой травы, оставленные без присмотра костры и другие антропогенные факторы. Огонь уже распространился на 380 тысяч гектаров, а всего было обнаружено 42 очага возгорания.