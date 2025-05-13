Режим ЧС объявлен в Бурятии из-за масштабных лесных пожаров

Власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Такое решение было принято республиканской комиссией по ЧС в связи с расширением площади лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 174 лесных пожара. По предварительным данным, 100% возгораний произошли по вине человека, 90% — из-за неосторожного обращения с огнём.

«Мы призываем граждан соблюдать наложенные ограничения, в случае обнаружения задымлённости или огня в лесах Бурятии незамедлительно сообщать на горячую линию лесной охраны», — сообщает пресс-служба Агентства лесного хозяйства Бурятии.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная или уголовная ответственность.