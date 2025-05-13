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Регион
13 мая, 01:51

Режим ЧС объявлен в Бурятии из-за масштабных лесных пожаров

Лесные пожары. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Лесные пожары. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Такое решение было принято республиканской комиссией по ЧС в связи с расширением площади лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 174 лесных пожара. По предварительным данным, 100% возгораний произошли по вине человека, 90% — из-за неосторожного обращения с огнём.

«Мы призываем граждан соблюдать наложенные ограничения, в случае обнаружения задымлённости или огня в лесах Бурятии незамедлительно сообщать на горячую линию лесной охраны», — сообщает пресс-служба Агентства лесного хозяйства Бурятии.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная или уголовная ответственность.

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Ранее сообщалось о введении режима ЧС в Воронежской области из-за серьёзных заморозков, которые нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству. Апрельские и майские холода привели к гибели части урожая, особенно пострадали сады и ягодники.

Антон Голыбин
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