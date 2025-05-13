Российская трасса превратилась в ад из-за масштабного лесного пожара — видео

На трассе между Благовещенском и Свободным сложилась критическая ситуация: крупный лесной пожар вплотную подошёл к оживлённой автомобильной дороге. Как сообщают местные жители в беседе с SHOT, пламя уже уничтожило тысячи деревьев в Амурской области, а особенно тяжёлая обстановка сложилась вблизи села Москвитино.

Водителям на этом участке приходится буквально пробираться сквозь стены огня. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, как дым и пламя вплотную окружают проезжающие автомобили.

Кадры из Амурской области. Видео © Telegram / Непростой Свободный