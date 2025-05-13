Российская трасса превратилась в ад из-за масштабного лесного пожара — видео
Лесной пожар в Амурской области вышел к трассе Благовещенск – Свободный
Пожар из Амурской области. Обложка © Telegram / Непростой Свободный
На трассе между Благовещенском и Свободным сложилась критическая ситуация: крупный лесной пожар вплотную подошёл к оживлённой автомобильной дороге. Как сообщают местные жители в беседе с SHOT, пламя уже уничтожило тысячи деревьев в Амурской области, а особенно тяжёлая обстановка сложилась вблизи села Москвитино.
Водителям на этом участке приходится буквально пробираться сквозь стены огня. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, как дым и пламя вплотную окружают проезжающие автомобили.
Кадры из Амурской области. Видео © Telegram / Непростой Свободный
Ситуация с природными пожарами в Амурской области остаётся крайне напряжённой. В регионе введён особый противопожарный режим. По информации МЧС, только за последние сутки пожарные и спасатели совершили 45 выездов для тушения возгораний. Общая площадь пожаров, по данным ведомства, превышает 3000 гектаров.
А ранее в ЯНАО из-за пожара на месторождении упала нефтяная вышка. Трое работников получили серьёзные травмы и были доставлены в реанимацию. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.