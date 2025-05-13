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Регион
13 мая, 00:00

Российская трасса превратилась в ад из-за масштабного лесного пожара — видео

Лесной пожар в Амурской области вышел к трассе Благовещенск – Свободный

Пожар из Амурской области. Обложка © Telegram / Непростой Свободный

Пожар из Амурской области. Обложка © Telegram / Непростой Свободный

На трассе между Благовещенском и Свободным сложилась критическая ситуация: крупный лесной пожар вплотную подошёл к оживлённой автомобильной дороге. Как сообщают местные жители в беседе с SHOT, пламя уже уничтожило тысячи деревьев в Амурской области, а особенно тяжёлая обстановка сложилась вблизи села Москвитино.

Водителям на этом участке приходится буквально пробираться сквозь стены огня. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых видно, как дым и пламя вплотную окружают проезжающие автомобили.

Кадры из Амурской области. Видео © Telegram / Непростой Свободный

Ситуация с природными пожарами в Амурской области остаётся крайне напряжённой. В регионе введён особый противопожарный режим. По информации МЧС, только за последние сутки пожарные и спасатели совершили 45 выездов для тушения возгораний. Общая площадь пожаров, по данным ведомства, превышает 3000 гектаров.

Пожар вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии
Пожар вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии

А ранее в ЯНАО из-за пожара на месторождении упала нефтяная вышка. Трое работников получили серьёзные травмы и были доставлены в реанимацию. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Андрей Васильев
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