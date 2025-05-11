В ЯНАО из-за пожара на месторождении упала нефтяная вышка, есть пострадавшие

Во время пожара на месторождении «Харампурнефтегаз» обрушилась нефтяная вышка. Серьёзно пострадали трое работников, их госпитализировали в реанимационное отделение, пишет SHOT .

Возгорание произошло вчера вечером на месте работ компании «Белоруснефть-Сибирь». Пламя до сих пор не могут укротить — сейчас полыхают два факела по 25 метров в высоту. Предварительно, причиной пожара стало резкое поступление газа в ствол скважины.