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11 мая, 16:30

В ЯНАО из-за пожара на месторождении упала нефтяная вышка, есть пострадавшие

Во время пожара на месторождении «Харампурнефтегаз» обрушилась нефтяная вышка. Серьёзно пострадали трое работников, их госпитализировали в реанимационное отделение, пишет SHOT.

Обрушение нефтяной вышки в ЯНАО. Видео © SHOT

Возгорание произошло вчера вечером на месте работ компании «Белоруснефть-Сибирь». Пламя до сих пор не могут укротить — сейчас полыхают два факела по 25 метров в высоту. Предварительно, причиной пожара стало резкое поступление газа в ствол скважины.

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Ранее Life.ru рассказывал о взрыве на предприятии по обогащению угля в Якутии 7 мая. Первые минуты после происшествия были сняты на видео. Сегодня стало известно, что один из пострадавших в пожаре сотрудников фабрики скончался.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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