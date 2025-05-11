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Регион
11 мая, 18:56

Прокуратура проверит обстоятельства пожара на нефтяном месторождении в ЯНАО

Кадры пожара на месторождении. Обложка © SHOT

Кадры пожара на месторождении. Обложка © SHOT

Прокуратура инициировала проверку по факту пожара на месторождении «Харампурнефтегаза» на Ямале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

«По поручению прокурора автономного округа прокуратурой Пуровского района организовано проведение проверки по факту пожара на месторождении, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое человек. Пожар начался на одной из скважин. В ходе проверки, в том числе будет дана оценка соблюдению требований безопасности при проведении работ», — сказано в публикации.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пострадавшие находятся в реанимации в тяжёлом состоянии с ожогами разной степени тяжести.

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Напомним, об обрушении нефтяной вышки на месторождении «Харампурнефтегаза» стало известно сегодня. Сообщалось, что трое работников получили серьёзные травмы и были доставлены в реанимацию.

Юрий Лысенко
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