Прокуратура проверит обстоятельства пожара на нефтяном месторождении в ЯНАО

Прокуратура инициировала проверку по факту пожара на месторождении «Харампурнефтегаза» на Ямале. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

«По поручению прокурора автономного округа прокуратурой Пуровского района организовано проведение проверки по факту пожара на месторождении, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое человек. Пожар начался на одной из скважин. В ходе проверки, в том числе будет дана оценка соблюдению требований безопасности при проведении работ», — сказано в публикации.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пострадавшие находятся в реанимации в тяжёлом состоянии с ожогами разной степени тяжести.