Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила полмиллиона гектаров

Площадь пожаров в Забайкальском крае достигла 576 тысяч га. Всего зафиксировано 45 возгораний, из них локализованы только семь. Чтобы потушить пожары, сотрудники МЧС уже сбросили 126 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники МЧС тушат пожар в Забайкальском крае. Видео © Пресс-служба МЧС

«На сегодняшний день на территории Забайкальского края действуют 45 лесных пожаров на площади более 576 тыс. га, из них 7 локализованы на площади боле 117 тыс. га», — указали в ведомстве.