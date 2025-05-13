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Регион
13 мая, 12:46

Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила полмиллиона гектаров

МЧС: Площадь пожаров в Забайкалье достигла 576 тысяч гектаров

Площадь пожаров в Забайкальском крае достигла 576 тысяч га. Всего зафиксировано 45 возгораний, из них локализованы только семь. Чтобы потушить пожары, сотрудники МЧС уже сбросили 126 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники МЧС тушат пожар в Забайкальском крае. Видео © Пресс-служба МЧС

«На сегодняшний день на территории Забайкальского края действуют 45 лесных пожаров на площади более 576 тыс. га, из них 7 локализованы на площади боле 117 тыс. га», — указали в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что угрозы распространения огня на населённые пункты нет. Для ликвидации пожаров задействованы самолёты Ил-76 МЧС России. Более 31 тысяч га пожаров приходятся на Читинский муниципальный округ.

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Напомним, что из-за масштабных лесных пожаров в Бурятии объявили режим ЧС регионального значения. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 174 лесных пожара. Тревогу из-за распространения огня начали уже бить жители села Яблоново в Забайкальском крае.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС России

Полина Никифорова
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