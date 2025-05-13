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Регион
13 мая, 11:33

В Забайкале начали молиться на дождь

Babr Mash: В Забайкальском крае проведут молебен о ниспослании дождя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Молитвы о ниспослании дождя начали читать в Забайкальском крае из-за лесных пожаров. Молебны пройдут с 11 по18 мая в приходах Читинской епархии с благословения митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Также всех верующих призвали самостоятельно помолиться о дожде, чтобы ситуация с пожарами поскорее разрешилась.

«Роскосмос» показал разрушительные пожары в Забайкалье со спутника
«Роскосмос» показал разрушительные пожары в Забайкалье со спутника

Напомним, что из-за масштабных лесных пожаров в Бурятии объявили режим ЧС регионального значения. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 174 лесных пожара. Тревогу из-за распространения огня начали уже бить жители села Яблоново в Забайкальском крае.

Полина Никифорова
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