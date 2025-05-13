В Забайкале начали молиться на дождь

Молитвы о ниспослании дождя начали читать в Забайкальском крае из-за лесных пожаров. Молебны пройдут с 11 по18 мая в приходах Читинской епархии с благословения митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.