В Забайкале начали молиться на дождь
Babr Mash: В Забайкальском крае проведут молебен о ниспослании дождя
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Молитвы о ниспослании дождя начали читать в Забайкальском крае из-за лесных пожаров. Молебны пройдут с 11 по18 мая в приходах Читинской епархии с благословения митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Также всех верующих призвали самостоятельно помолиться о дожде, чтобы ситуация с пожарами поскорее разрешилась.
Напомним, что из-за масштабных лесных пожаров в Бурятии объявили режим ЧС регионального значения. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 174 лесных пожара. Тревогу из-за распространения огня начали уже бить жители села Яблоново в Забайкальском крае.