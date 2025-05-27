«Всё включено» — и никакого отдыха: Мошенники придумали новые способы красть отпуска у россиян

С приближением летнего сезона в России наблюдается резкий рост туристического мошенничества. В беседе с Life.ru член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, как не попасться на уловки аферистов.

По словам парламентария, злоумышленники особенно активизировались в онлайн-пространстве: в соцсетях, мессенджерах и на сайтах-однодневках. Мошенники массово размещают объявления о «горящих турах», «уникальных акциях» и «дешёвом отдыхе» от имени известных туроператоров или поддельных компаний. Цель таких схем — получить предоплату и исчезнуть, оставив человека без отпуска и с убытками.

«Чаще всего граждане сталкиваются с фальшивыми турагентствами, предлагающими путёвки по заниженной цене в Турцию, на юг России или в страны СНГ. Доверие формируется за счёт красивого сайта, отзывов (чаще всего фейковых), а также обещаний «всё включено», — предупреждает депутат.

Потенциальным клиентам аферисты отправляют договор с банковскими реквизитами, требуют полную или частичную предоплату, после чего перестают выходить на связь. Чиновник подчеркнул, что особенно уязвимыми становятся семьи с детьми, пожилые люди и молодёжь, стремящиеся сэкономить.

Летний отпуск — событие эмоциональное, и на фоне желания «успеть» на выгодное предложение снижается критичность мышления. Люди забывают о базовых правилах проверки продавца, не сверяют реквизиты, не уточняют, есть ли у фирмы туроператорская лицензия и как давно она существует. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия»

Ещё одна форма обмана — аренда жилья на курортах. Преступники публикуют объявления с реальными фотографиями квартир и домов, якобы сдающихся посуточно. А получив предоплату, исчезают. В результате отдыхающий на место обнаруживает, что по указанному адресу жилья не существует. Подобные случаи особенно часто фиксируются в Краснодарском крае и Крыму.

Чтобы избежать обмана, собеседник Life.ru призывает россиян соблюдать простые, но важные правила: туры приобретать только у проверенных агентов, перепроверять ИНН и юридическую информацию о компании. Также не стоит вносить полную предоплату незнакомым фирмам. При аренде жилья лучше пользоваться известными платформами с функцией бронирования без прямого перевода средств.

«Также важно предупреждать родственников и знакомых, особенно пожилых людей, о подобных схемах — чтобы лето не обернулось разочарованием и финансовыми потерями», — резюмировал депутат.