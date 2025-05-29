В Госдуме рассказали об основных законах, которые начнут действовать в июне

С июня в России начнут действовать ряд законов, среди которых усиление мер против киберпреступности, ужесточение требований к предпринимателям по уведомлению о начале деятельности, а также упрощение процедуры внесения бизнеса в реестр МСП.

С 1 июня вводится запрет для банков, операторов связи, маркетплейсов и госорганов на рассылку уведомлений гражданам через зарубежные мессенджеры. Также мобильные операторы будут обязаны отправлять СМС-коды для доступа к «Госуслугам» исключительно после завершения телефонного разговора, если есть подозрения на мошенничество.

Еще одно новшество касается снятия кредитного самозапрета: теперь соответствующее заявление на Госуслугах можно подать только с усиленной квалифицированной электронной подписью. Это позволит защитить граждан от действий преступников, а также убережет их от финансовых потерь, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

С 27 июня заработает закон, ужесточающий контроль за предпринимателями. Ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением, такие представители бизнеса не смогут уклониться от проверок своих товаров и условий производства. Нарушение перейдёт в категорию длящихся, а срок давности по нему увеличится до года.

Также в Госдуме напомнили россиянам о двух законах, которые вступили в силу 23 мая. Они направлены на поддержку участников СВО и их семей. Первый предоставляет детям военнослужащих право поступления в вузы по особой квоте, а тем, чьи отцы погибли или получили ранения, — без экзаменов. Эти меры распространяются и на семьи защитников Курской области.

Второй закон упрощает внесудебное банкротство для участников спецоперации при долге до 1 млн рублей, отсутствии имущества для взыскания и наличии неисполненного исполнительного документа. Всего с 2022 года было принято 130 законов, направленных на помощь участникам СВО и их близким.

27 июня начнет действовать закон о технологической политике России, определяющий её цели, механизмы и приоритеты, включая технологический суверенитет и развитие конкурентоспособных отечественных решений. Формируют технологическую политику президент России, Федеральное собрание, правительство, Банк России, РАН, исполнительные органы субъектов.

Также с 3 июня бизнес сможет быстрее попасть в единый реестр МСП, а предприниматели из моногородов и особых экономических зон получат доступ к новым мерам господдержки, включая льготное кредитование.