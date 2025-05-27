Госдума приняла закон о защите прав жильцов многоквартирных домов

В Государственной думе приняли закон, направленный на защиту прав жильцов многоквартирных домов. Теперь он обязывает управляющие компании, обслуживающие многоэтажки, предоставлять собственникам подробную информацию о своей деятельности. Перечень данных, включаемых в годовой отчёт, будет единым для всех, сообщили на сайте нижней палаты Федерального собрания.

«С 2024 года в ГД поступило 1162 жалобы на работу УК и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Практически все обращения — коллективные», — говорится в сообщении.

Новый законопроект позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность работы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, а также усилить контроль за их деятельностью.