Госдума приняла закон о защите прав жильцов многоквартирных домов
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В Государственной думе приняли закон, направленный на защиту прав жильцов многоквартирных домов. Теперь он обязывает управляющие компании, обслуживающие многоэтажки, предоставлять собственникам подробную информацию о своей деятельности. Перечень данных, включаемых в годовой отчёт, будет единым для всех, сообщили на сайте нижней палаты Федерального собрания.
«С 2024 года в ГД поступило 1162 жалобы на работу УК и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Практически все обращения — коллективные», — говорится в сообщении.
Новый законопроект позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность работы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, а также усилить контроль за их деятельностью.
Ране стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о защите традиционных религиозных символов России. Он будет устанавливать правовые гарантии защиты религиозных символов на объектах и в общественном пространстве. Идею уже поддержали РПЦ, депутаты всех фракций и общественные организации.