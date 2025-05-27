Госдума разрешила штрафовать россиян за счёт премий
Госдума разрешила сокращать размер премии при дисциплинарном взыскании работника
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Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект правительства, регулирующий порядок премирования сотрудников. Согласно новым нормам, работодатели при расчёте премий должны учитывать различные показатели, включая наличие у работника дисциплинарных взысканий.
«При установлении систем премирования коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами определяются виды премий и их размеры, сроки, основания и условия выплаты премий работникам, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия у работника дисциплинарного взыскания и других показателей», — указано в документе.
При этом законодатели установили ограничения для работодателей:
- Снижение премии допускается только за период, в котором было совершено нарушение
- Общий размер удержаний не может превышать 20% от месячной заработной платы
Изменения разработаны в соответствии с позицией Конституционного суда РФ, который ранее отметил необходимость чёткого регулирования механизма премирования во избежание необоснованного снижения доходов работников.
Новые нормы направлены на создание прозрачной системы поощрений, учитывающей как результаты труда, так и соблюдение трудовой дисциплины.
Ранее депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили обязать работодателей ежеквартально индексировать заработные платы сотрудникам на уровень инфляции. Глава фракции Миронов отметил, что сейчас такая мера носит лишь рекомендательный характер.