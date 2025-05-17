Инженер из Челябинска отсудил у работодателя 1,3 млн с помощью селфи

Главный инженер из Челябинска одержал победу в необычном трудовом споре, который длился полгода. Мужчина ежедневно делал селфи у здания бывшего офиса своей компании, чтобы доказать, что продолжал добросовестно выполнять свои обязанности, несмотря на незаконное увольнение. О ситуации рассказал Mash.

Инцидент начался с того, что работодатель тайно переехал в новое помещение, не уведомив сотрудника. Когда инженер пришёл на работу, охрана сообщила ему, что он «давно уволен», хотя никаких официальных документов или расчётов он не получал. Несмотря на это, мужчина проявил принципиальность: он продолжал ежедневно приходить по старому адресу, фиксируя своё присутствие фотографиями и отметками на контрольно-пропускном пункте.

Суд полностью поддержал позицию работника, отметив, что компания грубо нарушила трудовое законодательство. Работодатель пытался представить ситуацию так, будто инженер самовольно прекратил работу, но предоставленные доказательства — сотни фотографий и записей в журнале КПП — полностью опровергли эти утверждения. В итоге суд обязал компанию выплатить бывшему сотруднику 1,3 миллиона рублей, включая компенсацию за вынужденный прогул, невыплаченную зарплату и моральный ущерб.