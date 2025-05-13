На Украине директора школы выперли с должности за русский язык

Директора одной из школ в Киевской области уволили из-за использование русского языка и «несоответствие уровня владения украинским языком установленным требованиям». Об этом заявила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

«По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено её несоответствие занимаемой должности руководителя заведения. Как следствие, она была уволена приказом начальника органа управления образования», — цитируются слова Лещик на сайте омбудсмена.

Проверка в отношении директора началась после того, как родители учащихся подали жалобу. Они выразили возмущение тем, что, по их словам, директор школы использовал русский язык при общении с детьми и их семьями. Согласно утверждениям родителей, женщина игнорировала их многочисленные замечания о необходимости перехода на украинский язык, мотивируя это удобством общения.

Лещик также отметила, что после назначения на пост директора в 2021 году, уволенная так и не предоставила документ, подтверждающий её уровень владения мовой. Омбудсмен напомнила, что на Украине такой документ необходимо предъявлять до момента избрания или назначения на соответствующую должность.