На Украине директора школы выперли с должности за русский язык
Директора школы в Киевской области уволили из-за использования русского языка
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Директора одной из школ в Киевской области уволили из-за использование русского языка и «несоответствие уровня владения украинским языком установленным требованиям». Об этом заявила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.
«По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено её несоответствие занимаемой должности руководителя заведения. Как следствие, она была уволена приказом начальника органа управления образования», — цитируются слова Лещик на сайте омбудсмена.
Проверка в отношении директора началась после того, как родители учащихся подали жалобу. Они выразили возмущение тем, что, по их словам, директор школы использовал русский язык при общении с детьми и их семьями. Согласно утверждениям родителей, женщина игнорировала их многочисленные замечания о необходимости перехода на украинский язык, мотивируя это удобством общения.
Лещик также отметила, что после назначения на пост директора в 2021 году, уволенная так и не предоставила документ, подтверждающий её уровень владения мовой. Омбудсмен напомнила, что на Украине такой документ необходимо предъявлять до момента избрания или назначения на соответствующую должность.
Напомним, что на Украине взят курс на полное искоренение русского языка и культуры. Эту тенденцию активно поддерживает актёр и бывший депутат Богдан Бенюк, известный по своим ролям в украинском и советском театре и кино. Он выступил с радикальным предложением: наказывать детей поркой за разговоры на русском языке, чтобы тем самым добиться полного его вытеснения из обихода.