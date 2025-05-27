В Госдуму внесли законопроект о защите священных символов страны

В Госдуму внесли законопроект, целью которого является защита традиционных религиозных символов России, документ доступен в думской электронной базе. Об этом сообщила заместитель председателя ГД Анна Кузнецова на своей странице в VK.

Она напомнила, что в Основах государственной политики, утверждённых президентом РФ Владимиром Путиным, акцентируется важная роль православия, ислама, буддизма, иудаизма и других религий в формировании общих ценностей для граждан страны. Конституция РФ закрепляет преемственность тысячелетней истории и уважение к вере в Бога как важнейший элемент нашего единства, отметила Кузнецова. Парламентарий, добавила, что на фронтах СВО сражаются как православные, так и мусульмане, служат священнослужители различных конфессий, поддерживая духовный дух защитников Родины.

«Однако продолжаются случаи «затирания» религиозных символов, православных крестов на фотографиях, плакатах, упаковках, в дизайне выставок и даже на денежных купюрах», — пояснила Кузнецова.

По её словам, этими действиями возмущены и верующие, и все, кто ценит культурное и историческое наследие России. Фактически происходит пренебрежение духовной самобытностью нашего народа, подчеркнула депутат.

Законопроект Межфракционной рабочей группы, направленный на решение этой проблемы, устанавливает правовые гарантии защиты религиозных символов на объектах и в общественном пространстве. Инициативу поддержали РПЦ, депутаты всех фракций и общественные организации.

«Защищая священные символы, мы сохраняем духовные корни и историческую память России — основу нашего единства и силы. Если мы хотим, чтобы наши ценности уважали другие, то сами должны их уважать в первую очередь!» — заключила зампред Госдумы.