Покончить с «крестопадом»: В РФ предложили штрафовать за изображение храмов без символики

В России предложили штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых объектов без характерных религиозных символов. Об этом сообщили в пресс-службе ЛПДР. Лидер партии Леонид Слуцкий счёл «невообразимым» распространение изображений храмов без крестов.

«Происходит что-то невообразимое — в стране с подавляющим русским православным населением в последнее время всё чаще встречаются изображения знаменитых храмов и церквей без крестов», — пояснил политик в беседе с «Газетой.ru».

Слуцкий отметил, что подобное явление имеет даже название — «крестопад». По его словам, таким «промышляют» только язычники, которым всё равно на устои. В настоящее время за искажение и намеренное распространение религиозных объектов без крестов не наказывают, поэтому в ЛДПР призвали ввести штрафы.

Политик пояснил, что для граждан штраф может составить от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица заплатят больше: от 100 до 300 тысяч рублей. В партии дополнили, что за распространение подобных изображений в СМИ, а также в Интернете штрафы будут ещё выше — от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч для должностных и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В ЛДПР подчеркнули, что данный законопроект не направлен против свободы художественного творчества, научной деятельности или добросовестного использования изображений религиозных объектов. По словам Слуцкого, под действие проекта не подпадут изображения, созданные в научном, реставрационном, музейном или объективно-историческом контексте.