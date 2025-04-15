Христианские кресты вернулись на эмблему Минспорта после приказа Дегтярёва

Министерство спорта РФ изменило свой логотип, снова сделав элементом изображения православные кресты. Фотография профиля ведомства в соцсетях обновилась сегодня, 15 апреля. Ранее на месте крестов были ромбы.

Прежний логотип Минспорта с ромбами, вместо крестов. Фото © VK / Министерство спорта РФ

В остальном логотип остался прежним: двуглавый орёл с императорской короной. Поручение скорректировать символику дал лично министр спорта Михаил Дегтярёв. Он возмутился в эфире «Соловьёв Live», что кресты на эмблеме были стыдливо закрыты ромбиками. Чиновник признался, что не знает, кто и когда мог так «поработать» над логотипом, однако он выразил уверенность, что всё удастся исправить.