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15 апреля, 14:08

Христианские кресты вернулись на эмблему Минспорта после приказа Дегтярёва

Логотип Минспорта РФ. Обложка © VK / Министерство спорта РФ

Логотип Минспорта РФ. Обложка © VK / Министерство спорта РФ

Министерство спорта РФ изменило свой логотип, снова сделав элементом изображения православные кресты. Фотография профиля ведомства в соцсетях обновилась сегодня, 15 апреля. Ранее на месте крестов были ромбы.

Прежний логотип Минспорта с ромбами, вместо крестов. Фото © VK / Министерство спорта РФ

Прежний логотип Минспорта с ромбами, вместо крестов. Фото © VK / Министерство спорта РФ

В остальном логотип остался прежним: двуглавый орёл с императорской короной. Поручение скорректировать символику дал лично министр спорта Михаил Дегтярёв. Он возмутился в эфире «Соловьёв Live», что кресты на эмблеме были стыдливо закрыты ромбиками. Чиновник признался, что не знает, кто и когда мог так «поработать» над логотипом, однако он выразил уверенность, что всё удастся исправить.

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Дегтярёв возглавил Минспорта только в мае 2024 года. Ранее он поддержал идею о том, чтобы вернуть болельщикам право покупать и пить пиво на трибунах стадионов. По его словам, это не имеет отношения к алкоголизму, а является частью «культуры боления» за любимую команду. Кроме того, Дегтярёв назвал финансово выгодной продажу пенных напитков, деньги за которые можно будет направить на развитие спортобъектов.

Татьяна Миссуми
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