«Это культура боления»: Дегтярёв выступил за продажу пива на стадионах
Министр спорта РФ Дегтярёв заявил, что вернуть на стадионы пиво можно и нужно
Сейчас пиво запрещено продавать на спортаренах. Обложка © freepik
Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв поддержал идею о том, чтобы вернуть болельщикам право пить пиво на трибунах стадионов. Об этом он сказал в эфире радио «Серебряный дождь».
«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления и люди, которые приходят на стадион, — они не спортсмены, они болельщики... Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку», — пояснил Дегтярёв.
По мнению Дегтярёва, эта «касса» может стать дополнительным источником поступления денег, которые можно направить на развитие спортсооружений. Однако политик посетовал, что обсуждение инициативы идёт очень медленно из-за «вялой» межведомственной работы.
Напомним, в России запретили продавать пиво на спортивных аренах в 2005 году. Депутат Сергей Миронов предложил подумать над тем, чтобы вернуть продажу этого напитка на стадионах, что привлечёт больше болельщиков.