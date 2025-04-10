«Это культура боления»: Дегтярёв выступил за продажу пива на стадионах

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв поддержал идею о том, чтобы вернуть болельщикам право пить пиво на трибунах стадионов. Об этом он сказал в эфире радио «Серебряный дождь».

«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления и люди, которые приходят на стадион, — они не спортсмены, они болельщики... Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку», — пояснил Дегтярёв.

По мнению Дегтярёва, эта «касса» может стать дополнительным источником поступления денег, которые можно направить на развитие спортсооружений. Однако политик посетовал, что обсуждение инициативы идёт очень медленно из-за «вялой» межведомственной работы.