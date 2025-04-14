Дегтярёв: Матчи между КХЛ и НХЛ могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне
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Матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
«Идут непубличные переговоры в публичной сфере. Будут играть сборные России и США из игроков НХЛ и КХЛ. Логика здесь будет — две сборные с двумя флагами. Серия пройдёт в Санкт-Петербурге и, скорее всего, в Вашингтоне», — сказал он в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».
По словам главы Минспорта, самое сложное — составить календарь, удобный и для КХЛ, и для НХЛ, а также согласовать все телевизионные права, финансы и рекламу. Также Дегтярёв не исключил, что на матчи приедет и российская звезда НХЛ Александр Овечкин.
«По родным местам вроде должен проехать. Так уже было, по моему, он приезжал, привозил Кубок Стэнли», — заключил Дегтярёв.
Напомним, идею организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ предложил президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой. Тот инициативу поддержал. Кроме того, положительную реакцию идея вызвала и в Федерации хоккея России. Советский спортсмен Владислав Третьяк заявил Life.ru, что хоккей очень важен и должен быть вне политики. А российский хоккейный рекордсмен Александр Овечкин назвал матч команд НХЛ и КХЛ шагом к снятию неспортивных ограничений.