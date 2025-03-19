Фетисов: Путин «отдал пас» Трампу, предложив товарищеский матч КХЛ и НХЛ
Президент РФ Владимир Путин «отдал пас» лидеру США Дональду Трампу, предложив провести хоккейный матч КХЛ и НХЛ. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с Life.ru.
Фетисов про матч КХЛ и НХЛ. Видео © Life.ru
«Владимир Владимирович Путин отдал президенту Америки пас», — отметил Фетисов.
Парламентарий отметил, что формат матча не имеет особого значения, так как сам факт игры уже крайне важен. Процесс организации встречи может оказаться сложным, однако поспособствовать могут российские звёзды, играющие в США, отметил Фетисов.
Ранее президент США Дональд Трамп ранее поддержал идею российского лидера Владимира Путина о возможности организации хоккейных матчей между игроками КХЛ и НХЛ. В лигах положительно отреагировали на инициативу, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с Life.ru отметил, что президенты — молодцы. Подробности беседы Путина и Трампа читайте в нашем материале.
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