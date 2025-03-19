Фетисов: Путин «отдал пас» Трампу, предложив товарищеский матч КХЛ и НХЛ

Президент РФ Владимир Путин «отдал пас» лидеру США Дональду Трампу, предложив провести хоккейный матч КХЛ и НХЛ. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с Life.ru.

Парламентарий отметил, что формат матча не имеет особого значения, так как сам факт игры уже крайне важен. Процесс организации встречи может оказаться сложным, однако поспособствовать могут российские звёзды, играющие в США, отметил Фетисов.