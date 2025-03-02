Суд Москвы оштрафовал мужчину за демотиватор с цитатой Геббельса

Кузьминский суд Москвы оштрафовал местного жителя за размещение в социальной сети изображения с цитатой нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. Как пишет ТАСС, он был признан виновным в нарушении статьи 20.9 Кодекса об административных правонарушениях (производство и распространение экстремистских материалов).

На странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте» был обнаружен демотиватор, содержащий фотографию и высказывание министра пропаганды нацистской Германии. В результате сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД РФ составили в отношении мужчины протокол о правонарушении.

Суд принял во внимание признание вины и раскаяние обвиняемого, а также учёл его инвалидность. Сумма штрафа не раскрывается в судебном решении, она может варьироваться от 1 до 3 тысяч рублей.