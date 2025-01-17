Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 20:02

Нижегородец заплатит 4 млн рублей за глумление над подвигами героев ВОВ

Нижегородца оштрафовали на 4 млн рублей за глумление над Матросовым и Маресьевым

Суд Нижегородской области оштрафовал жителя региона на 4 миллиона рублей за издевательство над подвигами героев Великой Отечественной войны Александра Матросова и Алексея Маресьева. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.

«Нижегородским областным судом нижегородцу назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сетях общего пользования сроком на три года», — заявили в ведомстве.

Региональные управления ФСБ и МВД выяснили, что подсудимый в Сети совершил публичные акты неуважения и глумления над подвигами ветеранов ВОВ — героев СССР Александра Матвеевича Матросова и Алексея Петровича Маресьева. В его отношении завели уголовное дело в рамках статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

На сайте Кремля опубликовали указ Путина о выплатах ветеранам ко Дню Победы
На сайте Кремля опубликовали указ Путина о выплатах ветеранам ко Дню Победы

Ранее Life.ru рассказывал, как работника хлебопекарни из Севастополя оштрафовали на 120 тысяч рублей. 37-летний мужчина в Интернете активно проявлял интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, а ещё занимался пропагандой ЛГБТ* на просторах социальных сетей.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Великая Отечественная война
  • ФСБ России
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar