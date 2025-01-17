Нижегородец заплатит 4 млн рублей за глумление над подвигами героев ВОВ
Нижегородца оштрафовали на 4 млн рублей за глумление над Матросовым и Маресьевым
Суд Нижегородской области оштрафовал жителя региона на 4 миллиона рублей за издевательство над подвигами героев Великой Отечественной войны Александра Матросова и Алексея Маресьева. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.
«Нижегородским областным судом нижегородцу назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сетях общего пользования сроком на три года», — заявили в ведомстве.
Региональные управления ФСБ и МВД выяснили, что подсудимый в Сети совершил публичные акты неуважения и глумления над подвигами ветеранов ВОВ — героев СССР Александра Матвеевича Матросова и Алексея Петровича Маресьева. В его отношении завели уголовное дело в рамках статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».
Ранее Life.ru рассказывал, как работника хлебопекарни из Севастополя оштрафовали на 120 тысяч рублей. 37-летний мужчина в Интернете активно проявлял интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, а ещё занимался пропагандой ЛГБТ* на просторах социальных сетей.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
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