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Регион
9 января, 14:05

Булочник из Севастополя активно пропагандировал ЛГБТ* в соцсетях и получил штраф в 120 тысяч

В Севастополе работника хлебопекарни оштрафовали на 120 тыс. за пропаганду ЛГБТ*

Работник севастопольской хлебопекарни получил штраф в размере 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. На досуге 37-летний местный житель не только интересовался сущностью однополых отношений, но и активно пропагандировал ЛГБТ* в соцсетях.

ЛГБТ*-пропагандист из Севастополя. Фото © Telegram / Полиция Севастополя

ЛГБТ*-пропагандист из Севастополя. Фото © Telegram / Полиция Севастополя

Как сообщили представители пресс-службы управления МВД по Севастополю, обвиняемый работал укладчиком продукции на местном хлебопекарном предприятии. Его задержали за распространение информации о нетрадиционных отношениях. На мужчину составили административный протокол и выписали штраф за пропаганду ЛГБТ*.

Два десятка участников закрытой ЛГБТ*-вечеринки доставили в полицию в Петербурге
Два десятка участников закрытой ЛГБТ*-вечеринки доставили в полицию в Петербурге

Ранее стало известно, что сотрудники московской полиции во время рейда против ЛГБТ* обнаружили в ночном клубе оружие и нелегальный алкоголь. Правоохранители нагрянули в заведение, так как там активно распространялась информация о нетрадиционных ценностях.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Freepik

Ольга Сливченко
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