Булочник из Севастополя активно пропагандировал ЛГБТ* в соцсетях и получил штраф в 120 тысяч

Работник севастопольской хлебопекарни получил штраф в размере 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. На досуге 37-летний местный житель не только интересовался сущностью однополых отношений, но и активно пропагандировал ЛГБТ* в соцсетях.

ЛГБТ*-пропагандист из Севастополя. Фото © Telegram / Полиция Севастополя

Как сообщили представители пресс-службы управления МВД по Севастополю, обвиняемый работал укладчиком продукции на местном хлебопекарном предприятии. Его задержали за распространение информации о нетрадиционных отношениях. На мужчину составили административный протокол и выписали штраф за пропаганду ЛГБТ*.

Ранее стало известно, что сотрудники московской полиции во время рейда против ЛГБТ* обнаружили в ночном клубе оружие и нелегальный алкоголь. Правоохранители нагрянули в заведение, так как там активно распространялась информация о нетрадиционных ценностях.