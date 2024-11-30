В ночном клубе в Москве нашли оружие во время рейда против ЛГБТ*

В ходе рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* в одном из ночных клубов на северо-востоке Москвы сотрудники полиции и ФСБ обнаружили оружие и нелегальный алкоголь. Об этом говорится на сайте столичного главка МВД.

«Полицейские северо-восточного округа столицы совместно с коллегами из московского главка и ФСБ провели мероприятие, направленное на выявление незаконной деятельности в ночном клубе на Складочной улице. По имеющейся информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии, запрещённой на территории РФ», — говорится в сообщении.

В ходе проверки заведения были изъяты смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы, которые могут иметь значение для дальнейшего разбирательства. В клубе также велась продажа алкоголя без акциза и было найдено оружие, которое направят на экспертизу.

Ранее стало известно, что силовики устроили рейд в столичных клубах Mono и Arma. Именно во втором заведении проходила скандальная «голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой. Облава произошла около двух часов ночи. Людей положили лицом в пол и начали обыскивать.