Силовики нагрянули в бывший столичный клуб «Мутабор» и уложили всех лицом в пол
Силовики нагрянули с рейдами в столичные клубы Mono и Arma
Силовики нагрянули с рейдами в бывший столичный клуб «Мутабор», который после скандальной «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой сменил название на Arma. По данным SHOT, всех гостей уложили лицом в пол.
Силовики нагрянули в бывший столичный клуб «Мутабор» и уложили всех лицом в пол. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы сообщили SHOT, что облава произошла около двух часов ночи. Людей положили лицом в пол и начали обыскивать. Также силовики пришли в клуб Mono. В данный момент причины неизвестны.
В прошлом году клуб «Мутабор» прогремел на всю страну после грандиозного скандала. Там в ночь на 21 декабря 2023 прогремела «голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой. Тусовка поставила под вопрос не только дальнейшую карьеру организовавшей её Ивлеевой, но и создала огромные проблемы для посетивших её знаменитостей. Сомнительного содержания фото с мероприятия быстро оказались в социальных сетях и вызвали резкий резонанс в российском обществе. Сперва участники вечеринки не стали относиться к народному недовольству с большой серьёзностью, но спустя несколько дней смекнули, что дело плохо, и стали публиковать извинения, но это не всем помогло.
Telegram / SHOT