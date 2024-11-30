Спецназовцы ФСИН напали на стриптиз-клуб в Приморье и пытались похитить человека

Во Владивостоке сотрудники спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний напали на местный стриптиз-клуб под видом ОМОН, вымогали деньги у руководства и угрожали оружием. Подозреваемые уже задержаны, им предъявлено обвинение. Об этом сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

«В ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН, одетые в форменное обмундирование и имеющие при себе оружие и спецсредства... под видом сотрудников правоохранительных органов...(в развлекательном заведении) открыто похитили 200 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемые поделили между собой деньги, а также хотели похитить владельца заведения. Последний замысел осуществлён не был, так как руководителя не оказалось на месте. Как пишет региональный СК, уголовные дела заведены по статьям «Разбой, совершённый организованной группой», «Умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение похищения человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья», «Незаконные приобретение, хранение, боеприпасов к огнестрельному оружию», «Незаконные приобретение, хранение, взрывных устройств». Сейчас расследование завершено, материалы скоро будут переданы в суд.