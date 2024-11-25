В Волгоградской области двое мужчин похитили раненого ветерана СВО ради выкупа

В Волгоградской области задержали двух мужчин, которые похитили раненого ветерана СВО и вымогали у него деньги. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы регионального МВД.

В Волгоградской области задержали похитивших ветерана СВО. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Как сообщили в ведомстве, 24 ноября в полицию Городищенского района обратился 24-летний участник спецоперации. Молодой человек недавно вернулся домой для лечения полученного в зоне СВО ранения.

«Мужчина сообщил, что двое малознакомых возле одного из домов р.п. Городище насильно усадили его в иномарку без регистрационных знаков, где под надуманным предлогом и угрозой применения насилия требовали передачи им денежных средств», — говорится в публикации.

В один момент похищенному удалось вырваться из автомобиля преступников и добежать до ближайшей торговой точки. После этого он обратился за помощью к полиции. Сотрудники уголовного розыска выяснили личности похитителей и задержали их — злоумышленниками оказались местные жители 22 и 27 лет. Материалы дела переданы в следственные органы.