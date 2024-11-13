Пьяный слесарь пытался похитить мальчика в продуктовом магазине под Смоленском

Как стало известно SHOT, 41-летний нетрезвый Павел заявился вечером в магазин в Вязьме купить себе выпить и закусить. В одном из отделов увидел мужчину с сыном: папа покупал продукты, а ребёнок был неподалёку. У мужчина в итоге возник злой умысел — он решил похитить пацана. Пьяный сантехник со всей силы вцепился ребёнку в руку и, шатаясь, повёл его к выходу. Сперва мальчик не понял, что происходит, но потом пришёл в себя и громко закричал.