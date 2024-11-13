Пьяный слесарь пытался похитить мальчика в продуктовом магазине под Смоленском
Пьяный слесарь-сантехник пытался похитить пятилетнего мальчика, пока его отец выбирал продукты в магазине в Смоленской области.
Слесарь-сантехник Павел. Фото © SHOT
Как стало известно SHOT, 41-летний нетрезвый Павел заявился вечером в магазин в Вязьме купить себе выпить и закусить. В одном из отделов увидел мужчину с сыном: папа покупал продукты, а ребёнок был неподалёку. У мужчина в итоге возник злой умысел — он решил похитить пацана. Пьяный сантехник со всей силы вцепился ребёнку в руку и, шатаясь, повёл его к выходу. Сперва мальчик не понял, что происходит, но потом пришёл в себя и громко закричал.
На крики сбежались продавцы и испуганный отец мальчишки. Неадекватный похититель скрылся с места, но его быстро задержали. Мотивы похищения выясняются.
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