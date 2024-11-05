На Ставрополье задержали домушников, за три года укравших на 67 миллионов рублей
В Ставропольском крае задержаны двое мужчин, занимавшиеся кражей квартир и домов на протяжении трёх лет. Общая сумма ущерба на данный момент составляет не менее 67 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Ставропольском крае задержаны двое мужчин, занимавшиеся кражей квартир и домов на протяжении трёх лет. Видео © Telegram / Ирина Волк
«В Ставропольском крае мои коллеги задержали двоих мужчин из Пятигорска и Кисловодска, которые подозреваются в серии краж из домовладений», — говорится в сообщении.
На территории Кавказских Минеральных Вод злоумышленники тайно проникали в дома и квартиры, после чего похищали ювелирные изделия, деньги, бытовую технику и другое ценное имущество. Во время обысков похищенные драгоценности, средства связи и другие предметы, относящиеся к делу, были изъяты.
Возбуждено 13 уголовных дел по статье 158 УК РФ («Кража»). Фигуранты находятся под стражей, происходит установление всех соучастников преступной деятельности.
Ранее в Екатеринбурге задержали участников организованной преступной группы (ОПГ). Они похищали детей и вымогали деньги у их семей. Жизни подростков вымогатели оценивали в 300 тысяч рублей за каждого.
Telegram / Ирина Волк