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5 ноября, 06:03

На Ставрополье задержали домушников, за три года укравших на 67 миллионов рублей

В Ставропольском крае задержаны двое мужчин, занимавшиеся кражей квартир и домов на протяжении трёх лет. Общая сумма ущерба на данный момент составляет не менее 67 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Ставропольском крае задержаны двое мужчин, занимавшиеся кражей квартир и домов на протяжении трёх лет. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В Ставропольском крае мои коллеги задержали двоих мужчин из Пятигорска и Кисловодска, которые подозреваются в серии краж из домовладений», — говорится в сообщении.

На территории Кавказских Минеральных Вод злоумышленники тайно проникали в дома и квартиры, после чего похищали ювелирные изделия, деньги, бытовую технику и другое ценное имущество. Во время обысков похищенные драгоценности, средства связи и другие предметы, относящиеся к делу, были изъяты.

Возбуждено 13 уголовных дел по статье 158 УК РФ («Кража»). Фигуранты находятся под стражей, происходит установление всех соучастников преступной деятельности.

Под Ростовом задержали подозреваемых в краже 3,5 млн рублей у участника СВО
Под Ростовом задержали подозреваемых в краже 3,5 млн рублей у участника СВО

Ранее в Екатеринбурге задержали участников организованной преступной группы (ОПГ). Они похищали детей и вымогали деньги у их семей. Жизни подростков вымогатели оценивали в 300 тысяч рублей за каждого.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Мария Любицкая
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