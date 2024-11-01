Под Ростовом задержали подозреваемых в краже 3,5 млн рублей у участника СВО

Правоохранители в Ростовской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже 3,5 миллиона рублей у участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из уголовного розыска задержали двух жителей Ставропольского края. Они подозреваются в хищении крупной суммы у военнослужащего, с которым познакомились около госпиталя, из которого он выписался после ранения.

Задержание подозреваемых. Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам Волк, военнослужащий рассказал им о планах вернуться домой в Кемерово, и злоумышленники предложили ему довезти его на своём автомобиле. В дороге военный уснул, а, проснувшись, обнаружил себя в больнице без личных вещей. Кроме того, с его банковского счёта пропали 3,5 миллиона рублей.

В связи с фактом кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Сотрудники полиции продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.