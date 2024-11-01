Под Ростовом задержали подозреваемых в краже 3,5 млн рублей у участника СВО
Правоохранители в Ростовской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже 3,5 миллиона рублей у участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из уголовного розыска задержали двух жителей Ставропольского края. Они подозреваются в хищении крупной суммы у военнослужащего, с которым познакомились около госпиталя, из которого он выписался после ранения.
Задержание подозреваемых. Видео © Telegram / Ирина Волк
По словам Волк, военнослужащий рассказал им о планах вернуться домой в Кемерово, и злоумышленники предложили ему довезти его на своём автомобиле. В дороге военный уснул, а, проснувшись, обнаружил себя в больнице без личных вещей. Кроме того, с его банковского счёта пропали 3,5 миллиона рублей.
В связи с фактом кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Сотрудники полиции продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Екатеринбурге задержали участников организованной преступной группы (ОПГ). Они похищали детей и вымогали деньги у их семей. Жизни подростков вымогатели оценивали в 300 тысяч рублей за каждого.
Telegram / Ирина Волк