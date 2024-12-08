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8 декабря, 18:39

Два десятка участников закрытой ЛГБТ*-вечеринки доставили в полицию в Петербурге

РИАН: В Петербурге в полицию доставили 20 участников закрытой ЛГБТ*-вечеринки

В Петербурге порядка 20 человек были доставлены в отделение полиции после рейда силовиков в арт-пространстве, где проводилась закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает РИА «Новости».

«На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы»,сообщил информатор агентства.

Он отметил, что во время осмотра места проведения мероприятия силовики нашли и изъяли наклейки и литературу, обладавшие «признаками экстремистского содержания». Организаторы вечеринки устанавливаются. Официальных комментариев от правоохранительных органов на этот счёт пока не было.

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Ранее Life.ru сообщал, как во время полицейского рейда с целью проверки пропаганды ЛБГТ* в одном из столичных клубов силовики нашли оружие и нелегальные алкогольные напитки. При проверке правоохранители изъяли смартфоны, ноутбуки видеокамеры и прочие имеющие значение для расследования ситуации предметы.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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