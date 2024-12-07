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7 декабря, 07:16

«Приехал, а тут ОМОН»: Новый рейд силовиков прогремел в московских гей-клубах*

В московских ночных клубах Sisters, Bizarre и «Центральная станция» прошли рейды

Ночью силовики нагрянули в московские клубы Sisters, «Центральная станция» и «Bizzare», прервав всё веселье. Несколько десятков гостей уложили лицом в пол. Видео публикует Mash.

Силовики возле клуба «Центральная Станция». Видео © Telegram / Mash

Этой ночью гей-клубы* озарила вечеринка «Царица пати». По данным телеграм-канала, проведать обитателей таких мест решили полицейские. В процессе силовики изымали у клиентов запрещённые вещества. Кроме того, в помещениях были обнаружены комнаты для БДСМ.

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Неделей ранее в московском ночном клубе полицейские и сотрудники ФСБ во время рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* обнаружили оружие и нелегально продаваемый алкоголь. В ходе проверки были изъяты смартфоны, ноутбуки и прочие источники информации.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Владимир Озеров
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