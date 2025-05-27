Кузнецова: Депутаты разных конфессий поддержали проект о защите символов религий

Заместитель председателя ГД Анна Кузнецова прокомментировала Life.ru законопроект о защите религиозных символов, который внесли сегодня в Госдуму. Она отметила, что инициатива коснётся только новых материалов — старые никто перепечатывать не будет.

Анна Кузнецова прокомментировала законопроект о защите религиозных символов. Видео © Life.ru

По словам Кузнецовой, законопроект был разработан в короткие сроки и получил поддержку от общественных организаций. Эта работа объединила представителей всех фракций. Большинство депутатов, причём от разных конфессий, выступили в поддержку законопроекта.

«Я думаю, что в ближайшее время постараемся вынести его уже на обсуждение, на первое чтение, чтобы он как можно быстрее заработал. Он сегодня нужен. Нужен не только для того, чтобы защитить визуальное изображение, но чтобы и сделать этот шаг в защиту наших ценностей, нашей Родины, того, что нас на самом деле объединяет. И я вам скажу так, что подписались под законом депутаты разных религиозных конфессий», — подчеркнула депутат.

Кузнецова добавила, что старые материалы, идущие вразрез с законом, будут рассматриваться отдельно.

«Если это продолжат распространять, то в соответствии с административным кодексом это будет рассмотрено. Конечно же, к вновь напечатанным будет особое внимание, но соответствующие органы получат теперь инструменты для работы с такими событиями», — добавила парламентарий.