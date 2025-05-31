Дело о доведении до самоубийства завели после гибели обманутого мошенниками экс-профессора МГУ

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства было возбуждено после самоубийства бывшего профессора МГУ Бориса Бояринцева, обманутого телефонными мошенниками на 52,6 миллиона рублей. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства)» , — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно о бывшем профессоре из Московского государственного университета, наложившим на себя руки. По предварительным данным, украинские мошенники в начале мая украли у него 52 миллиона рублей. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, позвонили ему и обманом заставили перевести все деньги на подставной счёт, якобы для сохранности.