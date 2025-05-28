СК начал проверку из-за самоубийства экс-профессора МГУ, потерявшего 50 млн

Следком организовал проверку после развернувшейся в Москве трагедии, которая получила широкий резонанс. Речь о гибели бывшего профессора экономического факультета МГУ Бориса Бояринцева, которого мошенники развели на 52 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России по г. Москве проводится проверка по факту гибели мужчины. Вместе с тем органами внутренних дел устанавливаются обстоятельства хищения указанных средств», — сказано в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, лично отреагировал на инцидент. Он затребовал у руководителя ГСУ СК России по Москве, Андрея Стрижова, подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах самоубийства 78-летнего преподавателя. Исполнение этого поручения взято на особый контроль в центральном аппарате ведомства.