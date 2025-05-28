Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 12:58

СК начал проверку из-за самоубийства экс-профессора МГУ, потерявшего 50 млн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следком организовал проверку после развернувшейся в Москве трагедии, которая получила широкий резонанс. Речь о гибели бывшего профессора экономического факультета МГУ Бориса Бояринцева, которого мошенники развели на 52 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России по г. Москве проводится проверка по факту гибели мужчины. Вместе с тем органами внутренних дел устанавливаются обстоятельства хищения указанных средств», — сказано в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, лично отреагировал на инцидент. Он затребовал у руководителя ГСУ СК России по Москве, Андрея Стрижова, подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах самоубийства 78-летнего преподавателя. Исполнение этого поручения взято на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

«Сказали, что я террористка»: Мошенники выманили у россиянки накопления в рублях и валюте
«Сказали, что я террористка»: Мошенники выманили у россиянки накопления в рублях и валюте

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший профессор из Московского государственного университета наложил на себя руки. По предварительным данным, украинские мошенники в начале мая украли у него 52 миллиона рублей. Они позвонили ему, представившись полицейскими, и убедили перевести сбережения на «безопасный счёт».

Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar