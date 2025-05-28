СК начал проверку из-за самоубийства экс-профессора МГУ, потерявшего 50 млн
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Следком организовал проверку после развернувшейся в Москве трагедии, которая получила широкий резонанс. Речь о гибели бывшего профессора экономического факультета МГУ Бориса Бояринцева, которого мошенники развели на 52 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Главным следственным управлением СК России по г. Москве проводится проверка по факту гибели мужчины. Вместе с тем органами внутренних дел устанавливаются обстоятельства хищения указанных средств», — сказано в сообщении ведомства.
Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, лично отреагировал на инцидент. Он затребовал у руководителя ГСУ СК России по Москве, Андрея Стрижова, подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах самоубийства 78-летнего преподавателя. Исполнение этого поручения взято на особый контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что бывший профессор из Московского государственного университета наложил на себя руки. По предварительным данным, украинские мошенники в начале мая украли у него 52 миллиона рублей. Они позвонили ему, представившись полицейскими, и убедили перевести сбережения на «безопасный счёт».