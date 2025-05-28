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28 мая, 07:27

«Сказали, что я террористка»: Мошенники выманили у россиянки накопления в рублях и валюте

78.ru: В Петербурге 77-летняя женщина отдала мошенникам более 30 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Петербурге 77-летняя женщина отдала мошенникам 32 миллиона рублей. Преступники представились сотрудниками различных структур и убедили пенсионерку отдать деньги, пишет 78.ru.

Как оказалось, петербурженка впервые получила звонок от мошенников 16 мая. Тогда аферисты под предлогом декларирования средств убедили её передать накопления в валюте. Пенсионерка лишилась денег 19 мая на Литейном проспекте: отдала мошенникам 100 тысяч евро (примерно 9 млн рублей), 50 тысяч долларов (около 4 млн рублей) и четыре миллиона рублей. А уже во второй раз пострадавшая передала злоумышленникам более 10 миллионов рублей.

Авторы материала уточнили, что общий ущерб составил более 32 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сама пенсионерка призналась, что аферисты убедили её в том, что она якобы занимается незаконной деятельностью и отправляет деньги на Украину.

«Запугали до смерти, развели, сказали, что я террористка, хочу перевести деньги за границу, на Украину», — рассказала пострадавшая.

По её словам, мошенники предоставили ей бумагу со специальным счётом и потребовали туда перевести деньги.

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А ранее Life.ru сообщал, что мошенники выманили у пожилого мужчины из Москвы золото на 148 миллионов рублей. В полиции отметили, что преступники убедили пенсионера передать драгоценности якобы для «сохранности».

Дарья Нарыкова
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