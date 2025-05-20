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20 мая, 15:55

Московский пенсионер отдал мошенникам золото на 148 миллионов

РИАН: Мошенники выманили у пенсионера из Москвы золото на 148 миллионов рублей

Фото © Freepik / xb100

Фото © Freepik / xb100

В Москве пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился коллекции золотых монет и слитков общей стоимостью более 148 миллионов рублей. Как сообщили в правоохранительных органах, злоумышленники убедили мужчину передать драгоценности якобы для «сохранности».

В числе утраченного — более 300 монет «Князь Александр Невский», 200 — с изображением Юрия Долгорукого, почти 200 экземпляров «Георгий Победоносец», а также несколько золотых слитков, пишет РИА «Новости». Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают личности звонивших и проверяют, мог ли пострадавший быть знаком с кем-то из них ранее.

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Ранее жертвой мошенников стал топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Вениамин Гинодман. Мошенники представились сотрудниками силовых структур и убедили 67-летнего советника гендиректора, что его счёт якобы пытаются использовать для перевода денег на Украину. В итоге он сам отдал аферистам 10 миллионов рублей наличными — часть в Петербурге, часть в Москве. Сейчас делом занимаются правоохранители.

Милена Скрипальщикова
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