Московский пенсионер отдал мошенникам золото на 148 миллионов

В Москве пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился коллекции золотых монет и слитков общей стоимостью более 148 миллионов рублей. Как сообщили в правоохранительных органах, злоумышленники убедили мужчину передать драгоценности якобы для «сохранности».

В числе утраченного — более 300 монет «Князь Александр Невский», 200 — с изображением Юрия Долгорукого, почти 200 экземпляров «Георгий Победоносец», а также несколько золотых слитков, пишет РИА «Новости». Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают личности звонивших и проверяют, мог ли пострадавший быть знаком с кем-то из них ранее.