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1 февраля, 08:27

Пенсионер из «Лаборатории Касперского» отдал мошенникам 10 млн рублей

Mash: Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Гинодмана развели на 10 млн рублей

Мошенники развели топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Вениамина Гинодмана на десять миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 67-летний мужчина работает в компании советником гендиректора по образовательным проектам. Недавно пенсионеру, по предварительным данным, позвонили украинцы. Они представились руководителями службы безопасности с работы, сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками. Мошенники разговаривали на чистом русском языке. Они предупредили Гинодмана, что кто-то якобы взломал его и собирается отправить украденную прибыль на Украину.

В результате топ-менеджер снял со счёта около 10 миллионов рублей, семь из них передал девушке на улице Нахимова в Петербурге, а ещё три — мошеннику в Москве на Планерной улице. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

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А ранее россиян предупредили, что украинские мошенники разводят людей, переводя деньги с пометкой «помощь ВСУ». Позднее гражданам РФ поступают угрозы от всё тех же злоумышленников, которые обещают «сдать преступника» полиции за якобы оказываемую поддержку ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Дарья Нарыкова
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