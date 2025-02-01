Пенсионер из «Лаборатории Касперского» отдал мошенникам 10 млн рублей
Mash: Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Гинодмана развели на 10 млн рублей
Мошенники развели топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Вениамина Гинодмана на десять миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, 67-летний мужчина работает в компании советником гендиректора по образовательным проектам. Недавно пенсионеру, по предварительным данным, позвонили украинцы. Они представились руководителями службы безопасности с работы, сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками. Мошенники разговаривали на чистом русском языке. Они предупредили Гинодмана, что кто-то якобы взломал его и собирается отправить украденную прибыль на Украину.
В результате топ-менеджер снял со счёта около 10 миллионов рублей, семь из них передал девушке на улице Нахимова в Петербурге, а ещё три — мошеннику в Москве на Планерной улице. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.
А ранее россиян предупредили, что украинские мошенники разводят людей, переводя деньги с пометкой «помощь ВСУ». Позднее гражданам РФ поступают угрозы от всё тех же злоумышленников, которые обещают «сдать преступника» полиции за якобы оказываемую поддержку ВСУ.
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