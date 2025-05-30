МЧС планирует привести в порядок все убежища в стране

МЧС России намерено модернизировать инфраструктуру гражданской обороны по всей стране, уделив особое внимание существующим убежищам и укрытиям. Однако для реализации этой масштабной программы требуется около 155 миллиардов рублей.

«Мы будем восстанавливать систему гражданской обороны, актуальность которой ещё больше возросла. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране», — заявил глава МЧС России Александр Куренков в беседе с журналистами.

Куренков подчеркнул необходимость создания комплексной системы, способной обеспечить защиту максимального числа граждан как в случае военных действий, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Министр отметил важность проектирования новых объектов с учётом возможности их двойного использования. Например, подземные паркинги, которые, при необходимости, могут служить укрытиями.