Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 06:48

МЧС планирует привести в порядок все убежища в стране

Глава МЧС Куренков: На восстановление всех убежищ в РФ потребуется 155 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tinta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tinta

МЧС России намерено модернизировать инфраструктуру гражданской обороны по всей стране, уделив особое внимание существующим убежищам и укрытиям. Однако для реализации этой масштабной программы требуется около 155 миллиардов рублей.

«Мы будем восстанавливать систему гражданской обороны, актуальность которой ещё больше возросла. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране», — заявил глава МЧС России Александр Куренков в беседе с журналистами.

Куренков подчеркнул необходимость создания комплексной системы, способной обеспечить защиту максимального числа граждан как в случае военных действий, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Министр отметил важность проектирования новых объектов с учётом возможности их двойного использования. Например, подземные паркинги, которые, при необходимости, могут служить укрытиями.

В России начнут строить многоэтажки из дерева
В России начнут строить многоэтажки из дерева

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило новый законопроект о предоставлении убежища в стране. Документ устанавливает четыре формы защиты для иностранцев и людей без гражданства: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • МЧС России
  • Александр Куренков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar