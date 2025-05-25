В России начнут строить многоэтажки из дерева
Депутат Кошелев: Через два года в РФ могут начать строить многоэтажки из дерева
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В Госдуме рассматривают возможность возведения в России многоэтажек из дерева. Возможно, такие дома появятся на территории страны уже через два-три года. Будет проведено много работ для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Минстрой совместно с МЧС России ведёт испытания и готовит внесение изменений в нормативную базу… Думаю, что первые пятиэтажки из дерева начнут строить уже года через два, а может и быстрее», — заявил депутат в интервью РИА «Новости».
В России опыт постройки деревянных многоэтажек небольшой. Есть два четырёхэтажных дома в Тверской области, два — в Вологодской, а также 16-квартирное здание в Новосибирской области. Начнут выстраивать деревянные многоэтажки в регионах, где актуален спрос на нетоксичность материалов. У деревянных домов есть свои преимущества — они легче и требуют менее крепкого фундамента, дерево проще в обработке, что ускоряет постройку и уменьшает стоимость.
Ранее Минстрой порекомендовал региональным властям не утверждать проекты, в которых площадь квартир-студий составляет менее 28 квадратных метров. Площадь однушки должна начинаться от 36 кв. метров, двушки — от 49, трёхшки — от 66 квадратов. Однако строгих ограничений на этот счёт министерство вводить не планирует.