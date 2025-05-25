В России начнут строить многоэтажки из дерева

В Госдуме рассматривают возможность возведения в России многоэтажек из дерева. Возможно, такие дома появятся на территории страны уже через два-три года. Будет проведено много работ для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Минстрой совместно с МЧС России ведёт испытания и готовит внесение изменений в нормативную базу… Думаю, что первые пятиэтажки из дерева начнут строить уже года через два, а может и быстрее», — заявил депутат в интервью РИА «Новости».

В России опыт постройки деревянных многоэтажек небольшой. Есть два четырёхэтажных дома в Тверской области, два — в Вологодской, а также 16-квартирное здание в Новосибирской области. Начнут выстраивать деревянные многоэтажки в регионах, где актуален спрос на нетоксичность материалов. У деревянных домов есть свои преимущества — они легче и требуют менее крепкого фундамента, дерево проще в обработке, что ускоряет постройку и уменьшает стоимость.