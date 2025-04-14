Ключ к успеху. Как правильно выбрать загородный дом или дачу С середины апреля растёт интерес к загородной недвижимости. Впрочем, сейчас появились подводные камни, которые нужно учитывать при покупке земельного участка и дома. 13 апреля, 21:20 Эксперты рассказали, как выбрать загородный дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Ovchinnikov

Сколько сегодня стоит покупка загородного дома в России

По данным «Яндекс Недвижимости», в среднем рядом с городами-миллионниками стоимость дома составляет 10,1 млн рублей. При этом в целом по стране цены на загородную недвижимость различаются очень сильно.

Самые дорогие дома выставлены на продажу в Московской области — по медианной стоимости в 36,9 млн рублей, а также в Краснодарском крае (17,8 млн рублей) и Ленинградской области (17,4 млн рублей).

— При покупке загородного дома важно учитывать не только цену покупки, но и последующие расходы на обслуживание. Это включает проведение коммуникаций, ремонт, благоустройство участка и другие сопутствующие затраты, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Какие факторы нужно учитывать при покупке загородного дома

В первую очередь стоит обратить внимание на транспортную доступность. Если планируются регулярные поездки в город, важно оценить не только расстояние, но и наличие общественного транспорта, удобство его расписания и загруженность дорог в часы пик.

— Что касается инфраструктуры, важно, чтобы поблизости были службы доставки, пункты выдачи заказов, а также другие сервисы, которые делают жизнь за городом удобнее. А если в семье есть дети, стоит обратить внимание на детскую инфраструктуру. Даже при сезонном проживании здорово, когда рядом есть спортивные и творческие секции, где ребёнок сможет с пользой проводить время, — пояснил Евгений Белокуров.

Он рекомендует обратить внимание на рельеф участка. Ровные земли удобны для строительства, а наклонные потребуют дополнительных затрат на укрепление. Особое внимание стоит уделить риску подтопления: если участок в низине, рядом с водоёмом, нужно проверить уровень грунтовых вод и состояние дренажной системы.

— Влаголюбивые растения, такие как ива или ольха, могут свидетельствовать о высоком уровне воды. Наличие хвойных деревьев или злаков, например пырея, говорит о хорошей дренированности почвы, — добавил Евгений Белокуров.

Перед покупкой нужно обратить внимание на рельеф участка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Zinchenko

Как выбирать дом по техническим характеристикам

Важно понимать, для каких целей приобретается недвижимость: будет ли это местом для сезонного отдыха или домом для постоянного проживания. От этого зависит, какие строительные материалы, коммуникации и планировку выбрать.

— Кирпич — классический и проверенный временем выбор, обладающий высокой прочностью, хорошей теплоёмкостью и долговечностью. Однако строительство такого дома займёт больше времени и потребует больших вложений, — отметил Евгений Белокуров.

Если приоритет отдаётся экологичности, то можно рассмотреть дом из бруса. Этот материал «дышит», создавая естественный микроклимат в доме, но требует регулярной обработки, чтобы избежать воздействия влаги и насекомых.

— Деревянные дома также могут давать усадку в первые годы эксплуатации, что важно учитывать при выборе. Современные каркасные дома — это вариант для тех, кто выбирает быстрое строительство. Их главный плюс — энергоэффективность, но при строительстве важно контролировать качество сборки и используемых материалов, — добавил Евгений Белокуров.

Деревянные дома могут давать усадку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / protoper

Не менее важным аспектом при выборе дома являются инженерные системы. Если дом подключён к централизованному водоснабжению, это значительно упрощает быт. Если же речь идёт об автономной скважине, стоит заранее проверить качество воды. Также обратите внимание на канализацию: подключён ли дом к централизованной системе, или необходим септик, который требует регулярного обслуживания.

Если дом планируется для летнего отдыха, можно выбрать более простые инженерные решения, такие как автономные источники водоснабжения (например, колодцы или скважины) и временные системы отопления (например, электрические обогреватели или тепловые пушки). Для постоянного проживания в доме стоит отдать предпочтение централизованному водоснабжению и полноценным отопительным системам.

Особенности покупки дома на первичном и вторичном рынках

Если вы выбираете дом на вторичном рынке, стоит обязательно обратиться к строительному эксперту и проверить объект на предмет качества постройки. Ошибки в фундаменте, несущих конструкциях и прочих конструктивных элементах могут быть незаметны для обывателя — однако в итоге через несколько лет придётся сносить дом и строить новый. На этот момент обратил внимание владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— При покупке дома с участком на первичном рынке обязательно изучите инфраструктуру и план застройки территории. Чтобы не пришлось соседствовать через несколько лет со свалкой или шумной трассой, — добавил Максим Лазовский.

Убедитесь, что дом построен без нарушений, запросите фото строительных этапов, покажите их независимым экспертам техконтроля. Такую рекомендацию дал руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

— Хорошо, чтобы готовый объект имел паспорт дома. Сейчас система цифровых паспортов для домов ИЖС находится на стадии обсуждения в Минстрое и только планируется к вводу. Но аналоги такой документации уже есть у добросовестных застройщиков, — добавил Вячеслав Котлов.

Перед сделкой важно проверить все документы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zivica Kerkez

ИЖС, СНТ или ДНП: как выбрать формат земельного участка

Евгений Белокуров обратил внимание, что при выборе земельного участка важно учитывать его формат. Например, если ваша цель — строительство дома для постоянного проживания, то вам подойдёт участок под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Такие участки расположены в границах населённых пунктов и обеспечивают доступ к городской инфраструктуре, а также такой формат даёт возможность получения прописки. Как правило, участки ИЖС имеют более высокую стоимость, а требования к строительству и эксплуатации на них строже.

Если же вы планируете использовать участок для садоводства, стоит обратить внимание на участки в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество). Они находятся на землях сельскохозяйственного назначения, где чаще всего нельзя зарегистрироваться по месту жительства, так как участки предназначены для сезонного использования. Обратите внимание, что в большинстве СНТ отсутствуют центральные коммуникации, а дороги могут быть не всегда пригодны для круглогодичного проезда, это особенно актуально в зимний период.

Если ваша цель — дача для отдыха с возможностью прописки, вы можете рассмотреть участки в ДНП (дачное некоммерческое партнёрство). Они могут находиться как в черте города, так и за его пределами, и обычно имеют более низкую стоимость. Хотя в ДНП чаще всего есть коммуникации, они не всегда бывают качественными. Иногда подключение газа, водоснабжения и канализации может быть дорогостоящим и не всегда доступным.

Важно проверить транспортную доступность участка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Как избежать ошибок при покупке загородной недвижимости

Даже если дом и участок полностью соответствуют вашим ожиданиям, важно удостовериться, что с юридической стороны всё в порядке. Первый шаг — проверка документов. У собственника должны быть выписка из ЕГРН, правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство), технический паспорт дома и домовладения, кадастровый план земельного участка.

— Необходимо изучить паспорт БТИ на наличие незаконных перепланировок, договоры на подключение к коммуникациям (при наличии), справки об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам, — добавил Евгений Белокуров.

На земельные участки, дома и дачи могут накладываться аресты, ограничения или залоги, так же как и на городскую недвижимость. Кроме того, сделки могут оспариваться наследниками или бывшими супругами продавца, если имущество было продано без их согласия. Необходимо проверить выписку из ЕГРН на наличие обременений, убедиться, что продавец является единственным владельцем объекта или получил согласие всех совладельцев. Если вы приобретаете недвижимость по доверенности, нужно проверить её подлинность у нотариуса. Также важно убедиться, что межевые споры с соседями отсутствуют. Нужно проверить статус земли (ИЖС, СНТ или ДНП) и возможные ограничения на использование участка.

Авторы Нина Важдаева