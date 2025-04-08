Перед майскими праздниками вырастут цены на недвижимость. Сколько будут стоить загородные дома и участки С начала апреля спрос на загородную недвижимость начал расти. Пик его придётся на период перед майскими праздниками. Какие тренды появились на рынке в этом году и как они отразятся на стоимости участков и готовых домов? 7 апреля, 21:20 Загородные дома и участки начнут дорожать перед майскими праздниками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Участок или готовый дом: какую недвижимость сейчас выгоднее купить

Началось оживление на рынке загородной недвижимости. Традиционно перед майскими праздниками продажи домов и участков растут.

— Спрос повышается, люди активно смотрят участки. Так как если купить сейчас землю, то можно быстро построить дом по современным технологиям. При этом увеличивается спрос на готовые дома, всё меньше покупателей хотят возводить дом самостоятельно, то есть нанимать строителей. Смотрят, выбирают участки, а в итоге покупают готовые дома, — рассказала начальник отдела направления «Загородная недвижимость» «ИНКОМ-Недвижимости» и член Общественного совета при Росреестре РФ Татьяна Максимова.

При этом она отметила, что хороших, отвечающих современным тенденциям, предложений очень мало. Кредиты сейчас дорогие, строить дома на продажу стало не очень выгодно. Поскольку весной спрос традиционно повышается, интересные варианты активно раскупаются.

— Дороже всего загородное жильё стоит в Красногорске, Одинцовском районе и Мытищах. В список округов с самой высокой стоимостью дач вошли близкие к Москве локации, где цены на загородную недвижимость всегда были высокими в сравнении с более удалёнными и менее популярными территориями, — рассказал руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Районы с самыми дорогими дачами. Фото © Life.ru

Сегодня заметен рост спроса на загородную недвижимость, вместе с этим наблюдается и небольшой рост цен. Эта тенденция традиционна для весеннего периода, когда многие покупатели активизируются, чтобы успеть решить вопрос с приобретением недвижимости перед летним сезоном. Так охарактеризовал обстановку на рынке коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По его словам, средняя полная цена частных домов в регионах страны со столицами-миллионниками к началу весны составила 10,1 миллиона рублей. Относительно начала 2025 года (в течение месяца) стоимость выросла в 10 из 16 регионах со столицами с миллионным населением в диапазоне от 0,5% (в республике Башкортостан до 6,6 миллиона рублей и Нижегородской области до 4,4 миллиона) до 5,1% (в Свердловской области до 6,4 миллиона).

Стагнация стоимости в течение месяца отмечалась в Ростовской (-0,3% до 7,2 миллиона) и в Воронежской областях (+0,3% до 6,5 миллиона). При этом есть и регионы, где полная цена дома за месяц снизилась. Среди них — Московский регион (-11,2% до 36,9 миллиона), Республика Татарстан (-7,7% до 11,1 миллиона, Санкт-Петербург и Ленинградская область (-2,6% до 17,4 миллиона) и Краснодарский край (-0,6% до 17,8 миллиона).

Районы с самыми дешёвыми дачами. Фото © Life.ru

— При этом сокращение полной цены в этих регионах может быть связано с изменением структуры предложения и выходом на рынок наиболее недорогих вариантов для покупки, — пояснил Евгений Белокуров.

Как изменятся цены на недвижимость перед майскими праздниками

Татьяна Максимова считает, что цены будут расти, так как дорожают стройматериалы, рабочая сила.

— Анализируешь стоимость какой-нибудь готовой дачи в продаже и понимаешь, что построить сейчас такой же дом на таком же участке будет стоить гораздо дороже. Люди же строили или покупали по старым ценам и продают сейчас, ориентируясь на то, что было, решая свои задачи. Соответственно, сравнительно недорогие и качественные предложения будут «вымываться» с рынка довольно активно, — рассказала Татьяна Максимова.

По её словам, высокие ставки по ипотеке не способствуют покупке дома. Раньше можно было взять ипотечный кредит — его обслуживание было сопоставимо с ценой аренды. Безусловно, лучше иметь свой дом, чем снимать, так как его можно обустроить по собственному вкусу и в соответствии с запросами своей семьи.

— В конце апреля выгодно начинать строительство дома. Спрос только начинает расти, а значит, цены далеки от пика. Поэтому, если договориться о старте строительства сейчас — выиграете в мае. При этом ждать серьёзных ценовых колебаний перед майскими праздниками не приходится. Сезонный рост начнётся несколько позже. Увеличение стоимости может ждать тех заказчиков, что захотят сделать «всё и сразу» в длинные майские праздники. Если планировать работу заранее — колебания не должны превысить 5%, — считает руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

В ближайшее время, считает Евгений Белокуров, ожидается продолжение роста интереса к загородной недвижимости, которое сохранится до конца весны. В то же время возможен и небольшой рост стоимости частных домов за счёт “вымывания” наиболее недорогих вариантов.

— Уже в летний период, вероятно, мы будем иметь дело с небольшим снижением или стагнацией стоимости из-за сокращения активности покупателей. Наиболее востребованными и привлекательными с инвестиционной точки зрения объектами загородной недвижимости можно считать дома, расположенные относительно недалеко от мегаполиса, а также других крупных областных городов. В Московском регионе это могут быть Волоколамск, Истра, — пояснил Евгений Белокуров.

Также наиболее привлекательными вариантами можно считать объекты с удобным выездом на автомобильную дорогу, дома в пешей доступности от железнодорожных станций, автобусных остановок до города. Играет роль близость к большой воде — реке, озеру, пруду и лесопарковым зонам.

Авторы Нина Важдаева