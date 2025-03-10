Минстрой рекомендовал избавиться от микроквартир в новостройках

Минстрой порекомендовал региональным властям не утверждать проекты, в которых площадь квартир-студий составляет менее 28 квадратных метров. Об этом сообщает газета «Коммерасантъ».

Представители министерства указали, что минимальная площадь студий должна начинаться от 28 квадратных метров, однушки — от 36, двушки — от 49, трёхшки — от 66 квадратов. Однако строгих ограничений на этот счёт Минстрой вводить не планирует.

При этом в Мокве запрещается строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Эксперты полагают, что и в регионах рекомендации могут закрепить, сделав их постоянными нормами.

Также, как указывает газета, ограничениям по площади квартир будет способствовать прошлогодний указ президента страны Владимира Путина о достижении обеспеченности жильем не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 "квадратов" к 2036-му.