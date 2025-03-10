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Регион
10 марта, 08:02

Минстрой рекомендовал избавиться от микроквартир в новостройках

Минстрой рекомендовал регионам не утверждать проекты со студиями до 28 квадратов

Минстрой порекомендовал региональным властям не утверждать проекты, в которых площадь квартир-студий составляет менее 28 квадратных метров. Об этом сообщает газета «Коммерасантъ».

Представители министерства указали, что минимальная площадь студий должна начинаться от 28 квадратных метров, однушки — от 36, двушки — от 49, трёхшки — от 66 квадратов. Однако строгих ограничений на этот счёт Минстрой вводить не планирует.

При этом в Мокве запрещается строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Эксперты полагают, что и в регионах рекомендации могут закрепить, сделав их постоянными нормами.

Также, как указывает газета, ограничениям по площади квартир будет способствовать прошлогодний указ президента страны Владимира Путина о достижении обеспеченности жильем не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 "квадратов" к 2036-му.

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Напомним, что президент России Владимир Путин годом ранее издал указ, поручив к 2030 году обеспечить россиян жильём, чтобы на каждого приходилось не менее 33 квадратных метров. Глава государства отметил, что властям необходимо также повысить доступность жилья на первичном рынке.

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Shutterstock / FOTODOM / bogubogu

Владимир Озеров
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