Россиянам объяснили, какое жильё ни в коем случае нельзя снимать

В момент аренды квартиры людям стоит учитывать несколько важных пунктов. Например, отказаться от жилья стоит в том случа, если владелец отказывается оформлять договор или сдачу недвижимости производит третье лицо без соответствующих документов. Об этом в интервью «Москва 24» рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Она подчеркнула, что в некоторых квартирах могут быть проблемы, такие как протечки и наличие насекомых, поэтому перед арендой важно тщательно осмотреть помещение и проверить состояние коммуникаций. Также полезно узнать о соседях — насколько они тихие и спокойные.

«В новых домах об обстановке можно узнать у консьержа. У него же стоит аккуратно поинтересоваться и о собственнике квартиры. Также нужно обязательно проверить его документы», – указала эксперт.

Если квартиру сдаёт третье лицо, у него должна быть нотариально оформленная доверенность, подлинность которой можно подтвердить с помощью QR-кода. Отсутствие документов у третьего лица может привести к тому, что собственник вернётся и потребует освободить жилье. Если у недвижимости несколько владельцев, нужно согласие каждого из них на сдачу в аренду.

«Также важно заключить договор: без него наниматель абсолютно бесправен, и его могут попросить освободить помещение в любое время», – отметила риелтор.