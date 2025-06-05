ВСУ оставили без воды и света более 120 тысяч жителей Херсонской области
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В Херсонской области под ударом ВСУ оказалась подстанция 150 кВ «Новотроицкое». Эта атака привела к отключению коммуникации: без света и воды остались 192 населённых пункта в семи муниципальных округах — это затронуло свыше 120 тысяч людей, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Серьёзные повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского и Великолепетихского муниципальных образований, а также частично в Горностаевском, Верхнерогачинском и Нижнесерогозском», — написал Сальдо в Telegram-канале.
Он отметил, что власти подключили социальные объекты к аварийным источникам питания. Сейчас оперативные ведомства собирают более подробную информацию о произошедшем.
Напомним, Херсонская область подверглась массированной атаке ВСУ в ночь с 4 на 5 июня. Украинские боевики применили беспилотники и кассетные снаряды, нанеся повреждения жилым домам в нескольких населённых пунктах.