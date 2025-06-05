ВСУ оставили без воды и света более 120 тысяч жителей Херсонской области

В Херсонской области под ударом ВСУ оказалась подстанция 150 кВ «Новотроицкое». Эта атака привела к отключению коммуникации: без света и воды остались 192 населённых пункта в семи муниципальных округах — это затронуло свыше 120 тысяч людей, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Серьёзные повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского и Великолепетихского муниципальных образований, а также частично в Горностаевском, Верхнерогачинском и Нижнесерогозском», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что власти подключили социальные объекты к аварийным источникам питания. Сейчас оперативные ведомства собирают более подробную информацию о произошедшем.