ВСУ атаковали Херсонскую область кассетными боеприпасами и БПЛА

Херсонская область подверглась массированной атаке украинских боевиков. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, противник наносит удары по территории региона кассетными боеприпасами и беспилотниками.

«Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Повреждены дома в нескольких населённых пунктах», — уточнил Сальдо.

Сейчас власти уточняют информацию о возможных пострадавших и разрушениях на земле. Сейчас в регионе гремят взрывы, работают силы противовоздушной обороны.