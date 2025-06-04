ВСУ атаковали Херсонскую область кассетными боеприпасами и БПЛА
Атака на Херсонскую область. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Херсонская область подверглась массированной атаке украинских боевиков. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, противник наносит удары по территории региона кассетными боеприпасами и беспилотниками.
«Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Повреждены дома в нескольких населённых пунктах», — уточнил Сальдо.
Сейчас власти уточняют информацию о возможных пострадавших и разрушениях на земле. Сейчас в регионе гремят взрывы, работают силы противовоздушной обороны.
Ранее российские военные успешно ударили дроном-камикадзе «Ланцет» по украинскому безэкипажному катеру в акватории Чёрного моря. Уничтоженный катер был оснащён бортовым ЗРК с двумя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder американского производства.