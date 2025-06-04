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4 июня, 20:59

Энергодар и Мелитополь в Запорожской области остались без света после атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

ВСУ начали массированный обстрел беспилотниками населённых пунктов Запорожской области. В результате атаки без электричества остались Энергодар, Приморск, Акимовка и часть Мелитополя. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населённым пунктам Запорожской области»,написал он в телеграм-канале.

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Власти уточнили, что над Мелитополем прогремели не менее пяти взрывов. Кроме этого украинские боевики атакуют электроподстанцию. После стабилизации обстановки аварийные бригады начнут ремонт.

Как сообщал Life.ru, этой же ночью, с 4 на 5 июня, массированной атаке ВСУ подверглась и Херсонская область. Там противник использует кассетные снаряды и беспилотники.

Лия Мурадьян
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