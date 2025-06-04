Энергодар и Мелитополь в Запорожской области остались без света после атак ВСУ
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ВСУ начали массированный обстрел беспилотниками населённых пунктов Запорожской области. В результате атаки без электричества остались Энергодар, Приморск, Акимовка и часть Мелитополя. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населённым пунктам Запорожской области», — написал он в телеграм-канале.
Власти уточнили, что над Мелитополем прогремели не менее пяти взрывов. Кроме этого украинские боевики атакуют электроподстанцию. После стабилизации обстановки аварийные бригады начнут ремонт.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью, с 4 на 5 июня, массированной атаке ВСУ подверглась и Херсонская область. Там противник использует кассетные снаряды и беспилотники.