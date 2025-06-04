Энергодар и Мелитополь в Запорожской области остались без света после атак ВСУ

ВСУ начали массированный обстрел беспилотниками населённых пунктов Запорожской области. В результате атаки без электричества остались Энергодар, Приморск, Акимовка и часть Мелитополя. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населённым пунктам Запорожской области», — написал он в телеграм-канале.

Власти уточнили, что над Мелитополем прогремели не менее пяти взрывов. Кроме этого украинские боевики атакуют электроподстанцию. После стабилизации обстановки аварийные бригады начнут ремонт.