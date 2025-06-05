Аэропорт Калуги временно закрыли утром 5 июня
Росавиация ввела в аэропорту Калуги временные ограничения
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
В аэропорту Калуги временно приостановили приём и выпуск гражданских самолётов. Ограничение ввели в 5:00 утра 5 июня в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — указано в сообщении контролирующего ведомства.
Напомним, что этой ночью украинские боевики устроили массированную атаку на ряд российских регионов. Беспилотники ВСУ сбивали в Херсонской, Запорожской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.