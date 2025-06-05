Аэропорт Калуги временно закрыли утром 5 июня

В аэропорту Калуги временно приостановили приём и выпуск гражданских самолётов. Ограничение ввели в 5:00 утра 5 июня в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — указано в сообщении контролирующего ведомства.