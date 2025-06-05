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4 июня, 23:01

Два дома и машину повредило обломками сбитых БПЛА в Ростовской области

Атаку БПЛА отражают в Миллеровском районе Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Ростовскую область в Миллеровском районе. В результате падения обломков БПЛА пострадали два частных дома, сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом – разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль»,написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

Атака БПЛА на Ростовскую область. Видео © Telegram / SHOT

Кроме этого от падения обломков загорелся легковой автомобиль, который стоял у магазина на улице Артиллерийская. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

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Отметим, что в эти же часы продолжается атака ВСУ на Запорожскую область. В Мелитополе 76-летняя женщина получила осколочные ранения лица, ей оказали медпомощь в областной больнице.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Лия Мурадьян
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