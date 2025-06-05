Два дома и машину повредило обломками сбитых БПЛА в Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Ростовскую область в Миллеровском районе. В результате падения обломков БПЛА пострадали два частных дома, сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом – разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

Атака БПЛА на Ростовскую область. Видео © Telegram / SHOT

Кроме этого от падения обломков загорелся легковой автомобиль, который стоял у магазина на улице Артиллерийская. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.