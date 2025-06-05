При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадала мирная жительница

В Мелитополе 76-летняя женщина получила осколочные ранения лица в результате атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, осколки разбитого стекла ранили пенсионерку в собственной квартире.

Пострадавшая была госпитализирована в областную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние женщины оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.