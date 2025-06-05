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4 июня, 22:32

При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадала мирная жительница

В Мелитополе 76-летняя женщина получила осколочные ранения лица в результате атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, осколки разбитого стекла ранили пенсионерку в собственной квартире.

Пострадавшая была госпитализирована в областную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние женщины оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над тремя областями России
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над тремя областями России

Атака стала частью масштабного удара по Запорожской области. Ранее силы ПВО сбили более 10 украинских БПЛА. В результате обстрелов без электроснабжения остались Энергодар, Приморск, Акимовка и часть Мелитополя. В районах продолжают звучать взрывы.

Обложка © Life.ru

Артём Гапоненко
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